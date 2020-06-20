Испания "открывает небо" после трех месяцев карантина

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что благодаря ограничениям удалось спасти тысячи жизней в Испании.

В Испании в воскресенье, 21 июня, прекратят действовать ограничения на путешествия в страну для граждан стран ЕС, кроме Португалии. Об этом пишет El Pais.

Ожидается, что испанские аэропорты примут первые после карантина 100 авиарейсов.

"В 12 часов ночи будут сняты ограничения на передвижение, а границы со странами ЕС будут открыты для всех, кроме Португалии. Испанские аэропорты примут 100 рейсов в это воскресенье, в первый день после окончания ограничений, действовавших с 14 марта", - говорится в сообщении.

В то же время премьер-министр страны Педро Санчес сообщил, что благодаря ограничениям удалось спасти тысячи жизней в Испании.

"Вирус может вновь вернуться к нам второй волной. Нам нужно быть готовыми", - добавил глава испанского правительства.

По последним данным, в Испании заразились коронавирусом 292 655 человек. Погибли от инфекции - до 28 322.

Еще сообщалось, что в Испании пересчитали число жертв коронавируса и их оказалось больше, чем было заявлено ранее.

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