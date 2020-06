Резня в Великобритании: погибли три человека

В английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения. Об этом, в субботу, 20 июня, сообщает The Guardian.

Нападение произошло в центральном парке. Как сообщает полиция, в результате погибло три человека, еще двое получили ранения.

"Мы в курсе сообщений об инциденте. Полиция на месте, проводится расследование", - говорится в сообщении управления полиции по региону долины реки Темзы.

В настоящее время задержанный находится под стражей.

Breaking: At least 3 dead, 2 injured, after a ‘random’ stabbing in the Forbury Gardens area of Reading, UK. A black lives matter protest took place at the site earlier today, but ended before the incident. A video shows medical helicopters at the scene. pic.twitter.com/n4FVUhpagC