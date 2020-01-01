Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп обещает жесткие ограничения рабочих виз

Комментариев: 0
Американский лидер хочет сократить число новых иностранных рабочих. Президент отказался конкретизировать информацию.
Трамп ограничивает въезд в США
Трамп ограничивает въезд в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы для ограничения въезда на американскую территорию иностранных рабочих.

"Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало, и пояснил:

"Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими".

Вместе с тем Трамп отказался конкретизировать информацию.

Напомним, что пмериканские власти с 24 февраля ужесточили выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.

Ранее в Госдепе объявили об ужесточении выдачи виз для беременных женщин. Это необходимо для национальной безопасности и сохранения денег налогоплательщиков, пояснили в ведомстве.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Трудовая миграция, работа, Визы, виза, мигранты, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь