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В США испытали умную авиабомбу комплекса Золотая Орда

Комментариев: 3
Компания-разработчик Raytheon Air Warfare Systems заявляет, что их бомба "изменит правила игры", поскольку способна сама находить и поражать цели.
StormBreaker сама находит цели уничтожения
StormBreaker сама находит цели уничтожения
DVIDS

В США прошли испытания авиабомбы StormBreaker, которая входит в в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde (Золотая Орда), пишет Forbes.

На этой неделе истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу во время испытаний. StormBreaker обладает интеллектуальной системой автоматического наведения, которая позволяет ей отклоняться от курса, выбирать и атаковать цели самостоятельно.

StormBreaker может поражать движущиеся цели, транспортные средства, танки противника в плохую погоду, в дыму и даже в полной темноте.

Компания-разработчик Raytheon Air Warfare Systems заявляет, что их бомба "изменит правила игры", поскольку способна сама находить и поражать цели.

В планах оснастить этими снарядами истребители-невидимки F-35 Lightning II, F-15E и Super Hornet, а также бомбардировщики B-52, B-1B и B-2. За счет небольшого веса снаряда - 250 фунтов (около 113 килограммов) - истребители могут взять на борт более 20 авиабомб, а бомбардировщики - почти 100. Испытания нового оружия планируется завершить до конца 2020 года.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США активно обновляет свой арсенал вооружения и разрабатывает самую быструю в мире гиперзвуковую ракету

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Теги: армия и вооружение, США, бомба, оружие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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БРОКЕР_666    21.06.2020, 12:07
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
это про эту бомбу на каганате мульт сняли и сказали шо это наордынская разработка?
ЗовПрироды    21.06.2020, 11:55
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Прекрасное оружие. Оно очень взбодрит лаптей в Сирии и не только
Мухоморище    21.06.2020, 11:51
Оценка:  +6
Мухоморище
Всёвыврёти.Владимир Владимиравич сказал,что на московии самое лутшее оружие на планете.
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