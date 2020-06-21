В США испытали умную авиабомбу комплекса Золотая Орда

Компания-разработчик Raytheon Air Warfare Systems заявляет, что их бомба "изменит правила игры", поскольку способна сама находить и поражать цели.

В США прошли испытания авиабомбы StormBreaker, которая входит в в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde (Золотая Орда), пишет Forbes.

На этой неделе истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу во время испытаний. StormBreaker обладает интеллектуальной системой автоматического наведения, которая позволяет ей отклоняться от курса, выбирать и атаковать цели самостоятельно.

StormBreaker может поражать движущиеся цели, транспортные средства, танки противника в плохую погоду, в дыму и даже в полной темноте.

Компания-разработчик Raytheon Air Warfare Systems заявляет, что их бомба "изменит правила игры", поскольку способна сама находить и поражать цели.

В планах оснастить этими снарядами истребители-невидимки F-35 Lightning II, F-15E и Super Hornet, а также бомбардировщики B-52, B-1B и B-2. За счет небольшого веса снаряда - 250 фунтов (около 113 килограммов) - истребители могут взять на борт более 20 авиабомб, а бомбардировщики - почти 100. Испытания нового оружия планируется завершить до конца 2020 года.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США активно обновляет свой арсенал вооружения и разрабатывает самую быструю в мире гиперзвуковую ракету.

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