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В Испании завершилось чрезвычайное положение

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Завершение чрезвычайного положения означает, что автономные регионы снова получают всю полноту власти, которую имели до его введения, а также завершение ограничений на путешествия между автономными регионами.
На испанских пляжах давно забыли про коронавирус
На испанских пляжах давно забыли про коронавирус
 
В Испании, в воскресенье, 21 июня, завершилось действие чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса, сообщает El Pais.
 
ЧП действовало в стране с 14 марта и после того продолжалось шесть раз подряд. Последние два раза премьер Педро Санчес с трудом собрал в парламенте достаточное количество голосов для такого решения.
 
Вчера, накануне завершения действия чрезвычайного положения, премьер в телеобращении поблагодарил всех, кто принимал участие в борьбе с эпидемией, но подчеркнул, что вирус может вернуться и нужно сделать все возможное, чтобы избежать такого сценария.
 
Завершение чрезвычайного положения означает, что автономные регионы снова получают всю полноту власти, которую имели до его введения, а также завершение ограничений на путешествия между автономными регионами.
 
 
Кроме того, с сегодняшнего дня открываются границы для путешественников из стран Шенгенской зоны.
 
При этом минздрав Испании объявил, что все путешественники должны будут проходить в аэропортах тройной контроль из-за опасности распространения коронавируса.
 
Карантинные ограничения, которые все еще сохраняются, отличаются для различных регионов в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из них. Более половины уже перешли к последнему этапу ослабления ограничений.
 
По последним данным министерства здравоохранения, эпидемия в Испании унесла жизни 28 322 людей, что является третьим наибольшим показателем в Европе после Великобритании и Италии.
 
Напомним, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 июня превысило 8,77 миллиона человек, пандемия охватила 188 стран.
 
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Теги: Испания, карантин, чрезвычайное положение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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