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На вечеринке в США произошла стрельба, есть жертвы

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Кроме жертв и пострадавших в результате стрельбы еще пятеро человек были сбиты автомобилями.
В результате стрельбы погибли двое человек
В результате стрельбы погибли двое человек
CNN
 
В штате Северная Каролине в городе Шарлотт произошла стрельба, в результате котрой погибли два человека и не менее семи были ранены. Об этом сообщает АР в понедельник, 22 июня.
 
Замначальника местной полиции Джонни Дженнингс уточнил, что погибли двое, семеро получили пулевые ранения, а еще пятеро были сбиты автомобилями, когда пытались убежать после начавшейся стрельбы.
 
Копы приехали на место ЧП по вызову о сбитом пешеходе. Там полицейские обнаружили сотни людей, которые собрались на уличную вечеринку, а очевидцы рассказали им о стрельбе.
 
Пока о задержаниях неизвестно. В полиции предполагают, что стрелявших было несколько. 
 
По словам журналистов, на месте была большая неразбериха и несколько сотрудников СМИ пострадали в столкновениях с разбегающимися людьми или лишились камер.
 
Напомним, в США в результате стрельбы в штате Алабама погибли семь человек. 
 
Ранее сообщалось, что в парке американского города Форт-Уэрт (штат Техас) во время стрельбы ранили по меньшей мере пять человек.
 
 

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Теги: США, стрельба, полиция, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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