На вечеринке в США произошла стрельба, есть жертвы

Кроме жертв и пострадавших в результате стрельбы еще пятеро человек были сбиты автомобилями.

В результате стрельбы погибли двое человек CNN

В штате Северная Каролине в городе Шарлотт произошла стрельба, в результате котрой погибли два человека и не менее семи были ранены. Об этом сообщает АР в понедельник, 22 июня.

Замначальника местной полиции Джонни Дженнингс уточнил, что погибли двое, семеро получили пулевые ранения, а еще пятеро были сбиты автомобилями, когда пытались убежать после начавшейся стрельбы.

Копы приехали на место ЧП по вызову о сбитом пешеходе. Там полицейские обнаружили сотни людей, которые собрались на уличную вечеринку, а очевидцы рассказали им о стрельбе.

Пока о задержаниях неизвестно. В полиции предполагают, что стрелявших было несколько.

По словам журналистов, на месте была большая неразбериха и несколько сотрудников СМИ пострадали в столкновениях с разбегающимися людьми или лишились камер.

Напомним, в США в результате стрельбы в штате Алабама погибли семь человек.

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