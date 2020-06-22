На станции Мирный в Антарктиде произошел пожар

Сгорели несколько кабинетов, однако жертв и пострадавших удалось избежать, сообщают ученые.

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар. Врезультате воспламенения сгорели несколько лабораторий. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

“Нештатная ситуация на станции Мирный. В понедельник, в 20.40 станционного времени на антарктической станции произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет”, - говорится в сообщении ААНИИ.

Указывается, что, несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью.

“Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Из-за ураганного ветра 20–25 м/сек огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять. Личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход”, - сообщает ААНИИ.

Также из-за ветра огонь перекинулся на соседнее строение - кают-компанию. Однако по словам ученых, ее удалось потушить.

Указывается, что связь со станцией установлена, предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений. ведется работа по ликвидации последствий пожара, расследуются его причины.

Антарктическая станция Мирный на побережье моря Дейвиса, в Земле Королевы Мэри, была основана в 1956 году. Это была первая советская антарктическая станция. Построено 21 здание и аэродром. Современные постройки Мирного возведены в 1971–1978 годах.

Ранее в Киевской области произошел лесной пожар в Чернобыльской зоне. Также, в селе Новолабунь Хмельницкой области 16 июня от удара молнии вспыхнул масштабный пожар на ферме.

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