Облако пыли из Сахары накроет Мексику
Мексику может накрыть огромное облако пыли из африканской пустыни Сахара. Облако пересечет Атлантический океан и достигнет Мексики уже во вторник, 23 июня, сообщает в Twitter Национальная координация гражданской защиты.
Скопление пыли над океаном зафиксировали еще 18 июня. Метеорологи сообщают, что пыль уже долетела до Центральной Америки.
"Ожидается прибытие в регионы Мексики", - отмечают специалисты. Они добавили, что жителям порекомендовали использовать средства защиты для глаз и дыхания.
По словам экспертов, пыль из пустыни Сахара не первый год пересекает океан и долетает до Мексики.
Conoce la sorprendente relaci'on que existe entre las tormentas de polvo del #Sahara en #'Africa y los ciclones tropicales en #M'exico. https://t.co/DQeAr6bxiq pic.twitter.com/pPWnI0BRt9— Protecci'onCivilSeguridad (@CNPC_MX) June 22, 2020
Напомним, что около половины жителей планеты дышат "плохим" воздухом. От загрязнения воздуха умирают до 7 млн человек в год.
Также сообщалось, что ученые нашли на Земле древнюю космическую пыль.
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