Облако пыли из Сахары накроет Мексику

Большое облако пыли из африканского континента пересечет океан и уже скоро достигнет Центральной Америки. Мексиканцам рекомендуют использовать маски, если воздух будет очень грязным.

Пыль из Сахары не первый год долетает до Мексики Twitter

Мексику может накрыть огромное облако пыли из африканской пустыни Сахара. Облако пересечет Атлантический океан и достигнет Мексики уже во вторник, 23 июня, сообщает в Twitter Национальная координация гражданской защиты.

Скопление пыли над океаном зафиксировали еще 18 июня. Метеорологи сообщают, что пыль уже долетела до Центральной Америки.

"Ожидается прибытие в регионы Мексики", - отмечают специалисты. Они добавили, что жителям порекомендовали использовать средства защиты для глаз и дыхания.

По словам экспертов, пыль из пустыни Сахара не первый год пересекает океан и долетает до Мексики.

Conoce la sorprendente relaci'on que existe entre las tormentas de polvo del #Sahara en #'Africa y los ciclones tropicales en #M'exico. https://t.co/DQeAr6bxiq pic.twitter.com/pPWnI0BRt9 — Protecci'onCivilSeguridad (@CNPC_MX) June 22, 2020

Напомним, что около половины жителей планеты дышат "плохим" воздухом. От загрязнения воздуха умирают до 7 млн человек в год.

Также сообщалось, что ученые нашли на Земле древнюю космическую пыль.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet