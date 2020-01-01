ЕС помог Украине бороться с коронавирусом
Евросоюз профинансировал закупку средств защиты для украинских медиков, позволяющих закрыть потребности 50 больниц в течение месяца.
Евросоюз передал властям Украины около миллиона единиц средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило представительство ЕС в Украине.
По его данным, в Украину прибыла партия из 500 тыс. медицинских масок, 125 тыс. респираторов, 50 тыс. защитных щитков, 2,5 тыс. защитных очков и 250 тыс.халатов.
"Это количество позволит полностью покрыть месячную потребность 50 больниц в средствах индивидуальной защиты для работников", - подчеркнули в представительстве ЕС. Закупку профинансировал Евросоюз.
После растаможивания груз будет распределяться представительством Всемирной организации здравоохранения в Украине в соответствии с потребностями больниц, определенных министерством здравоохранения страны.
"Ожидается, что дополнительные партии для лабораторий (оборудование, расходные материалы, реагенты) поставят в конце июня", - отметили в представительстве ЕС.
Как сообщалось, ранее на совещании у президента Владимира Зеленского обсудили возможность возобновления экспорта медицинских масок.
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