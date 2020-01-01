Суд обязал президента Бразилии носить маску

Жаир Болсонару должен будет носить защитное средство во время участия в публичных мероприятий.

Президент Бразилии Жаир Болсонару теперь обязан носить маску в общественных местах

Суд в Бразилии обязал президента cтраны Жаира Болсонару носить маску в общественных местах. Об этом 23 июня, сообщило агентство Reuters.

В случае отказа от исполнения судебного решения главе государства грозит штраф в 2000 реалов (около 387 долларов) за каждый день нарушения.

Отметим, Болсонару неоднократно появлялся на митингах без маски и публично отрицал реальность угрозы, исходящей от коронавируса.

Он также критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах Бразилии.

Напомним, Бразилия занимает второе место в мире по количеству зараженных и смертей от COVID-19, уступая лишь США.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в стране выявили 1 145 906 случаев коронавируса, умерли 52 645 человек.

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