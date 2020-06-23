В Панаме танкер протаранил железнодорожный мост

Администрация Панамского канала уже расследует причины столкновения судна Bluebill с мостом через реку Чагрес в городе Гамбоа.

В Панаме танкер Bluebill врезался в железнодорожный мост, проходящий вдоль Панамского канала и частично разрушил его. Об этом сообщила администрация канала в Twitter во вторник, 23 июня.

"Панамский канал расследует причины столкновения судна с железнодорожным мостом через реку Чагрес в городе Гамбоа", – говорится в сообщении.

Указано, что изучением повреждений и определением масштаба ущерба администрация канала займется совместно с компанией-оператором железной дороги. На снимках с места происшествия полотно моста в одном из пролетов сломано и упало в воду.

Компания отметила, что инцидент не повлиял на транзит по межокеанскому маршруту, который продолжается на регулярной основе.

Местное издание telemetro.com со ссылкой на менеджеров канала по логистике указывает, что на восстановление моста понадобится не менее 15 суток.

Накануне возле Никополя сломалась понтонная переправа, которой заменили ранее рухнувший мост.

Также сообщалось, что в России обрушился железнодорожный мост через реку Кола в Мурманской области.

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