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IKEA разберется со своими поставщиками из Украины

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Шведскую компанию IKEA заподозрили в том, что она продает в своих магазинах стулья Terje, которые изготавливают из незаконно вырубленного бука в украинских Карпатах.
IKEA проведет независимый аудит поставщиков древесины из Украины
IKEA проведет независимый аудит поставщиков древесины из Украины

Шведская компания IKEA собирается проверить сеть поставок сырья из Украины. Об этом, в среду, 24 июня, сообщает Reuters

В то же время, в компании заверили, что не производят свою продукцию с незаконно вырубленной древесины.
 
"Мы признаем, что незаконная рубка деревьев остается широко распространенной глобальной проблемой, и мы активно работаем над реализацией мероприятий по проверке наших поставщиков на соответствие закону", - заявили представители IKEA журналистам.
 
В шведской компании уточнили, что украинская древесина составляет менее одного процента из всего сырья, которое получает IKEA для производства своей продукции.
 
Ранее общественная организация Earthsight обнародовала расследование, в котором говорится, что IKEA продает в своих магазинах стулья Terje, которые якобы изготавливают из украинского бука, незаконно вырубленного в Карпатах. 

Так, согласно расследованию, поставкой бука для IKEA якобы занимается лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье.

Уточняется, что Государственная экоинспекция Украины уже проверяла это хозяйство и подтвердила, что лесничество выдало незаконные лицензии на "санитарную" вырубку более 100 участков с апреля по июнь 2018 года.

Ранее правоохранители разоблачили механизм хищения государственных лесов в Черновицкой области. 

Напомним, в Гослесагентстве заявили, что незаконные вырубки уменьшились на треть. Информация об увеличении браконьерских рубок основана на зарубежных данных за 2018 год, утверждает глава ведомства.

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Теги: лес, незаконно, мебель, проверки, IKEA
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Источник: korrespondent.net

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