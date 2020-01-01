IKEA разберется со своими поставщиками из Украины
Шведская компания IKEA собирается проверить сеть поставок сырья из Украины. Об этом, в среду, 24 июня, сообщает Reuters.
Так, согласно расследованию, поставкой бука для IKEA якобы занимается лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье.
Уточняется, что Государственная экоинспекция Украины уже проверяла это хозяйство и подтвердила, что лесничество выдало незаконные лицензии на "санитарную" вырубку более 100 участков с апреля по июнь 2018 года.
Ранее правоохранители разоблачили механизм хищения государственных лесов в Черновицкой области.
Напомним, в Гослесагентстве заявили, что незаконные вырубки уменьшились на треть. Информация об увеличении браконьерских рубок основана на зарубежных данных за 2018 год, утверждает глава ведомства.
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