Возле военной базы в Иране прогремел взрыв

Большой взрыв произошел в газохранилище около базы. Теперь устанавливаются причины взрыва.

В Иране прогремел большой взрыв возле военной базы на востоке от Тегерана. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 26 июня.

"Наши коллеги находятся на месте и тщательно расследуют инцидент", - заявил представитель Минобороны Давуд Абди.

По его словам, взрыв произошел на газохранилище в "общественном месте" Парчин, а не на самой военной базе, которая, как считается, в прошлом была связана с ядерными испытаниями в стране.

Вскоре пожар был потушен, информации о жертвах не поступало. Подробности о причинах взрыва выясняются.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020

