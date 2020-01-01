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Еврозона прошла пик коронакризиса - Лагард

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В ЕЦБ предупреждают власти стран ЕС о возможной второй волне кризиса и оценивают падение экономики зоны в 8,7%.
Лагард опасается второй волны коронавируса и удара по экономике
Лагард опасается второй волны коронавируса и удара по экономике

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявляет, что страны еврозоны прошли пик коронакризиса, пишет Reuters.

"Мы, вероятно, прошли низшую точку, и я говорю об этом с некоторой тревогой, потому что, конечно, может начаться серьезная вторая волна", - отметила Лагард.

Согласно базовому сценарию ЕЦБ, экономика блока может сократиться на 8,7% в 2020 году после более чем двухмесячного карантина.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Европе начало увеличиваться количество новых случаев заболевания коронавирусом после смягчения ограничений.

 

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Теги: глобальный экономический кризис, ЕС, экономика, финансовый кризис, ЕЦБ, Еврозона, Лагард, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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