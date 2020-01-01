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Нападение в Глазго: полиция раскрыла личность нападавшего

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Мужчина напал с ножом на людей на территории отеля "Парк инн", где селили просителей убежища, ожидающих решения властей Великобритании.
В Глазго полиция назвала имя устроившего резню в отеле
В Глазго полиция назвала имя устроившего резню в отеле
Sky News

Мужчина, устроивший в пятницу резню в гостинице в центре Глазго, где проживали просители убежища, был 28-летним гражданином Судана Бадреддин Абдалла Адам. Об этом, в в субботу, 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции Шотландии. 

"Имя мужчины, который умер в результате ранений, полученных после того, как вооруженные сотрудники полиции открыли по нему огонь во время инцидента на улице Уэст-Джордж-стрит в Глазго в пятницу, 26 июня, может быть названо, это 28-летний Бадреддин Абдалла Адам из Судана", - заявили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что мужчина напал с холодным оружием на людей на территории отеля Парк инн, рассчитаном на просителей убежища в Великобритании. Подозреваемый, который, по данным местной прессы, сам ожидал разрешения на то, чтобы остаться в королевстве, был убит, еще 6 человек, в том числе сотрудник полиции, госпитализированы.

По данным телеканала Sky News, работники отеля накануне инцидента были предупреждены об отклонениях в психике одного из постояльцев. Соотечественники суданца, которые проживали в отеле, жаловались властям на то, что мужчина начал вести себя неадекватно. 

В четверг поздно вечером работник миграционного ведомства довел эту информацию до персонала гостиницы. Также известно, что за несколько минут до того, как устроить резню, нападавший позвонил в миграционную службу.

Ранее сообщалось, что в результате нападения преступника с ножом на прохожих в центре Глазго в пятницу, 26 июня, ранения получили шесть человек. 

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Теги: армия и вооружение, полиция, убийство, нападение, холодное оружие, мигранты, Глазго, Шотландия, психически больной
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Источник: korrespondent.net

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