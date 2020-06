Глава Английской церкви назвал Иисуса "не белым"

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби напомнил, что Иисус Христос "не был белым". Об этом он написал в своем Twitter.

"Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно помнить это", - заявил глава английской церкви, при этом добавив, что "Бог универсален".

Он также поделился своими "любимыми изображениями" темнокожего Христа и призвал подписчиков опубликовать свои.

Jesus was Middle Eastern, not white. It's important we remember this.



But the God we worship in Christ is universal, and the hope he offers is good news for us all. Here are some of my favourites images of Christ from around the world.



What are yours? pic.twitter.com/iXEUdJJFGQ