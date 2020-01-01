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Японцы запустили социальную сеть без негатива

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Новый сервис призван эмоционально поддерживать людей и все комментарии в нем будут только положительными.

В Японии создали социальную сеть Under World, которая отличается тем, что ее пользователи могут получать исключительно положительную реакцию на свои посты. Об этом говорится в презентации нового сервиса.

"Все комментарии здесь положительные! Это платформа, которая будет эмоционально поддерживать людей. Социальная сеть, о которой мечтали все", - подчеркнули в Under World.

По словам разработчиков, комментарии будут подбираться по алгоритму соцсети. Однако они, несмотря на общий положительный тон, будут достаточно разнообразны, чтобы сохранилось впечатление, что на пост отреагировало большое количество реальных добрых людей.

Отмечается, что новый сервис запущен как экспериментальный. Предварительный период работы – три недели.

Аккаунт новой социальной сети Under World необходимо привязать к странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что TikTok и ее китайская версия Douyin в апреле заработали больше, чем YouTube, Netflix и Tinder.

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Теги: Япония, социальная сеть, видео, комментарии, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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