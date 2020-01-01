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ВОЗ займется поиском источника COVID-19 в Китае

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Организация направит команду экспертов для расследования происхождения коронавируса в КНР.
ВОЗ отправит экспертов в Китай для расследования причин COVID-19
ВОЗ отправит экспертов в Китай для расследования причин COVID-19
 
Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19. Об этом на брифинге 29 июня сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.
 
"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - объяснил гендиректор организации.
 
По словам Гебрейсуса, группа ВОЗ отправится в Китай уже на следующей неделе.
 
Ранее он заявил, что пандемия коронавируса не близка к завершению и на глобальном уровне только набирает темп.
 
По последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заражены более 10,2 миллиона человек, из них более 504 тысяч скончались и 5,2 миллиона выздоровели.
 
 
Напомним, в начале мая в ВОЗ заявили, что исключают происхождение COVID-19 за пределами Китая

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Теги: Китай, ВОЗ, расследование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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