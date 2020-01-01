ВОЗ займется поиском источника COVID-19 в Китае

Организация направит команду экспертов для расследования происхождения коронавируса в КНР.

ВОЗ отправит экспертов в Китай для расследования причин COVID-19

Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19. Об этом на брифинге 29 июня сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - объяснил гендиректор организации.

По словам Гебрейсуса, группа ВОЗ отправится в Китай уже на следующей неделе.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заражены более 10,2 миллиона человек, из них более 504 тысяч скончались и 5,2 миллиона выздоровели.

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