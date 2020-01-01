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Безработица в Японии вышла на пик с 2017 года

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Несмотря на ухудшение ситуации, число вакансий в стране остается значительно больше, чем соискателей.
Последствия эпидемии коронавируса негативно сказываются на положении японцев
Последствия эпидемии коронавируса негативно сказываются на положении японцев
 
Уровень безработицы в Японии за май вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,9% от трудоспособного населения. Об этом сообщило министерство внутренних дел и связи страны. 
 
 
Это максимальный уровень с мая 2017 года. По сравнению с маем 2019 года показатель вырос на 0,5%.
 
Общее число безработных в мае повысилось на 10,7% к апрелю, до 1,97 млн человек. Безработица в Японии растет третий месяц подряд из-за последствий пандемии коронавируса.
 
При этом на 100 соискателей работы в мае приходилось 120 открытых вакансий против 132 месяцем ранее, сообщило министерство здравоохранения и труда. Это сильнейшее падение показателя с 1974 года.
 
Максимальное значение показателя за 50 лет было зафиксировано в 2018 году -  161 вакансия, нынешний показатель является минимальным за 5 лет.
 
Как сообщалось ранее, в Японии потратят еще $300 млрд на поддержку бизнеса и населения. Объем пакета поддержки национальной экономики и населения в условиях пандемии возрос почти до $1,1 трлн. 

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Теги: Япония, безработица, кризис, безработные
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Источник: korrespondent.net

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