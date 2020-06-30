Резонансный закон о Гонконге вступил в силу

Закон предполагает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры под контролем центрального правительства Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило китайское государственное информагентство Синьхуа.

Кроме того, Постоянный комитет Всекитайского сбрания народных представителей единогласно одобрил включение этого закона в приложение 3 Конституции Гонконга.

Новый закон нацелен на предотвращение сепаратизма и подрыва власти КНР, а также сговора с иностранными антикитайскими силами.

Он предусматривает возможность пожизненного заключения для наиболее серьезных преступлений из этой категории.

Закон также предполагает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры под контролем центрального правительства Китая. Его возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.

Напомним, ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

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