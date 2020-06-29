Adidas и Ford бойкотируют Facebook

Крупнейшие мировые корпорации решили в июле бойкотировать Facebook и Instagram из-за публикаций, которые содержат ненависть, насилие и расизм. Пока рекламные кампании приостановлены на месяц.

Компании проведут оценку своего присутствия в соцсетях Twitter

Автогигант Ford, корпорация Adidas и ее дочерняя Reebok, а также другие фирмы приостанавливают рекламу и отказываются от ее размещения в крупнейшей социальной сети мира Facebook и в Instagram, передает CNBC.

Компании пока что собираются бойкотировать соцсети до конца июля. При этом они проведут оценку своего присутствия на данных платформах.

К прекращению размещать рекламу в Facebook в июле призвали Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, Антидиффамационная лига США (ADL) и некоторые другие организации.

Правозащитники таким образом предлагают выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".

Отметим, что бойкот уже поддержали Hewlett-Packard (HP), Clorox, Denny's, North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks.

По данным агентства Bloomberg, из-за бойкота рекламы в социальных сетях глава корпорации Facebook Марк Цукерберг потерял около 7,2 миллиарда долларов.

Также стало известно, что Цукерберг заявил, что компания изменит свою политику и запретит высказывания, связанные с ненавистью.

Ранее сообщалось, что Facebook позволяет Трампу публиковать ложь – Байден. Он призвал администрацию соцсети пресечь публикацию заведомо ложных заявлений, в особенности перед выборами.

Напомним, что Facebook официально начал писать Kyiv вместо Kiev.

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