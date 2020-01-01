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В Беларуси суд отменил смертный приговор члену "слуцкой банды"

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По данным следствия, обвиняемые в январе 2019 года сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо.
Верховный суд удовлетворил апелляцию адвокатов Скрундика
Верховный суд удовлетворил апелляцию адвокатов Скрундика
kurjer.info
 
Верховный суд Беларуси отменил удовлетворил апелляционную жалобу и отменил смертный приговор участнику "слуцкой банды" Виктору Скрундику. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил белорусский правозащитный центр Весна по итогам заседания суда.
 
 
Минский областной суд 6 марта на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры трем жителям Слуцкого района. Их обвинили в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. 
 
По данным следствия, обвиняемые в январе 2019 года сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Двое фигурантов получили большие сроки заключения, а Скрундик был приговорен к смертной казни.
 
Белоруссия остается единственной страной в Европе и в СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
 
Как сообщалось, в Могилевской области Беларуси суд приговорил к смертной казни Александра Осиповича, которого признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью.

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Теги: Беларусь, суд, смертная казнь, приговор
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Источник: korrespondent.net

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