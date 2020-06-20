Девушка ослепла из-за домашней косметики

Ситуация осложняется тем, что девушка находится в чужой стране и у нее нет медицинской страховки.

Марта Бустос 24-летняя испанка готовила мыло и косметику в домашних условиях. Во время процесса девушке на лицо и в глаза попала смесь, в состав которой входил едкий натрий. Марту срочно госпитализировали с серьезными ожогами. Об этом, во вторник, 30 июня, пишет Marca.

Сообщается, что Марта переехала из Барселоны в американский город Сиэтл к своему возлюбленному. Девушка увлеклась мыловарением и созданием собственных бьюти-продуктов.

"Две недели назад, когда Бустос занималась смешиванием химических веществ, раствор случайно попал на ее лицо, шею и грудь. Жидкость брызнула в глаза Марты, после чего она потеряла зрение", - пишет издание.

В больнице девушке сообщили, что необходимо провести пересадку роговицы. Но у Марты не оказалось медицинской страховки, которая смогла бы покрыть расходы.

Семья Бустос организовала сбор средств на операцию в Сети. Акция получила название "Спасите мои глаза". Девушка также записала послание для фолловеров, в котором рассказала о произошедшем.

"Иногда начинаешь задумываться о том, как прекрасен мир, только после таких инцидентов. 2020 - проклятый год. Но я буду бороться. Бороться, чтобы снова увидеть красивейшие закаты", - сказала Бустос в своем обращении к подписчикам.

Избранник Марты Дэвид поддерживает девушку, однако паре приходится нелегко.

Ранее сообщалось, что певица и участница группы Spice Girls Мелани Браун потеряла зрение. Звезда решилась на операцию по коррекции зрения. После врачебного вмешательства у певицы начались проблемы со зрением.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet