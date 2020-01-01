Как миру подготовиться к катастрофам

Мир разрабатывает планы на будущее в ошибочной уверенности, что оно будет похожим на прошлое.

К коронавирусу ми оказался не готов. А к тому, что одновременно с сovid-19 циклоны опустошают страны Южной Азии и Тихоокеанского региона, а огромные рои саранчи — страны Восточной Африки, тем более.

Джаган Чапагейн, генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Эндрю Стир президент Института мировых ресурсов в статье для американского издания Project Syndicate рассказывают, как подготовить мир к неожиданным шоком.

Ведь, эпидемии, наводнения, ураганы, засухи и лесные пожары — все эти явления, как ожидается, станут более частым и суровым, каждый год негативно влияя на жизнь сотен миллионов людей.

Нужно больше денег

Пандемия сovid-19 и последние климатические катастрофы показали, что мы должны немедленно увеличить инвестиции в обеспечение готовности к катастрофам, а не ждать, когда ударит очередной кризис, пишут авторы. Выбор очевиден: либо откладывать и расплачиваться за это, либо планировать и процветать.

Мы знаем, что инвестировать в готовность к катастрофам выгодно — и с точки зрения количества спасённых жизней людей, и с точки зрения экономической отдачи. Например, исследование, проведённое Глобальной комиссией по адаптации, показало, что соотношение выгод к затратам в случае с инвестициями в адаптацию к изменениям климата варьируется от 2:1 до 10:1.

Да, конечно, подготовка к крупным шокам предполагает значительные расходы. Для формирования устойчивости к климатическим шокам до 2030 года может потребоваться 140-300 млрд долларов ежегодно, а для выполнения минимальных стандартов пандемической готовности, установленных Всемирной организацией здравоохранения, потребуется до 3,4 млрд долларов в год.

Однако эти суммы малы в сравнении с издержками, которые возникают в случае отсутствия готовности. Убытки от природных катастроф уже достигают сотен миллиардов долларов ежегодно; а при повышении температуры на 2C ущерб, вызванный изменением климата, согласно оценкам, к 2100 году может достигнуть 69 триллионов долларов.

Глобальные вызовы

Анализ, проведённый в прошлом году Международной федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, показал, что, если ничего не делать, тогда к 2030 году количество людей, ежегодно нуждающихся в международной гуманитарной помощи из-за наводнений, ураганов, засух и лесных пожаров, увеличится на 50% (сейчас эта цифра равна 108 млн). А к 2050 году их число может почти удвоится — до 200 млн человек.

Кроме того, предстоящий год открывает уникальную возможность для инвестиций в устойчивость, потому что правительства собираются потратить триллионы долларов на перезапуск экономики после пандемии. Есть риск, что в дальнейшем объём финансовых ресурсов уменьшится (а вместе с ним и политический аппетит к переменам). Именно поэтому для богатых стран мира сейчас настало самое подходящее время оказать более бедным странам помощь для перезапуска экономики и повышения их устойчивости к будущим угрозам, включая изменение климата.

Одна из самых важных мер, которые сегодня могут предпринять правительства: инвестиции в улучшение сбора и анализа данных об угрозах катастроф для их стран. Благодаря простому предупреждению за 24 часа о начале урагана или прогнозированию надвигающегося периода сильной жары, можно снизить возникающие из-за этих явлений убытки на 30%, а выделение $800 млн на системы раннего предупреждения в развивающихся странах позволило бы экономить $3-16 млрд ежегодно.

Например, недавний циклон Амфан сеял хаос и разрушение в Индии и Бангладеш, убив десятки человек, и, тем не менее, благодаря системам раннего предупреждения, там удалось спасти бессчётное количество жизней.

Точные прогнозы, а также десятилетия планирования и подготовки позволили этим двум странам эвакуировать более трёх миллионов человек, а число погибших оказалось намного ниже, что в аналогичных случаях в прошлом.