Польша отменила карантин для украинцев, прибывших самолетом

Граждане Украины, которые воспользовались авиатранспортом для приезда в Польшу, больше не обязаны проходить двухнедельный карантин.

Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают в страну самолетами. Об этом 1 июня сообщило Польское радио

В польской Пограничной службе напомнили, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС отсутствует санитарный контроль и обязанность проходить карантин для прибівающих.

При этом на внешней границе ЕС продолжают действовать ограничения, в частности, относительно обязательного карантина.

Так на границе Польши с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев все еще ограничен. Они могут попасть в страну только в некоторых пунктах: Дорогуск (с украинской стороны - Ягодин), Корчова (с украинской стороны - Краковец), Гребенное (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медыка (с украинской стороны - Шегини).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet