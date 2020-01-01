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Польша отменила карантин для украинцев, прибывших самолетом

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Граждане Украины, которые воспользовались авиатранспортом для приезда в Польшу, больше не обязаны проходить двухнедельный карантин.
Власти Польши отменили обязательный карантин для украинцев, которые прибыли самолетом
Власти Польши отменили обязательный карантин для украинцев, которые прибыли самолетом
pixabay.com
 
Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают в страну самолетами. Об этом 1 июня сообщило Польское радио.
 
В польской Пограничной службе напомнили, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС отсутствует санитарный контроль и обязанность проходить карантин для прибівающих.
 
При этом на внешней границе ЕС продолжают действовать ограничения, в частности, относительно обязательного карантина.
 
Так на границе Польши с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев все еще ограничен. Они могут попасть в страну только в некоторых пунктах: Дорогуск (с украинской стороны - Ягодин), Корчова (с украинской стороны - Краковец), Гребенное (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медыка (с украинской стороны - Шегини).
 

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Теги: Украина, Польша, авиаперелет, украинцы, карантин, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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