Социологи оценили шансы Дуды остаться президентом

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля. С небольшим отрывом в предпочтениях лидирует Дуда.

Дуда лишь немного опережает Тшасковського, говорят социологи

В преддверии второго тура выборов в Польше за действуещего главу государства Анджея Дуду готовы проголосовать 51,14% респондентов. Таким образом, он с незначительным отрывом опережает оппонента Рафала Тшасковського, свидетельствует опрос службы Pollster для программы Wiadomo'sci польского телеканала TVP1.

В исследовании с 30 июня по 1 июля приняли участие 1018 человек.

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.

Напомним, в первом туре Дуда набрал 43,5% голосов. Мэр Варшавы оказался вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.

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