Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Социологи оценили шансы Дуды остаться президентом

Комментариев: 0
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля. С небольшим отрывом в предпочтениях лидирует Дуда.
Дуда лишь немного опережает Тшасковського, говорят социологи
Дуда лишь немного опережает Тшасковського, говорят социологи

В преддверии второго тура выборов в Польше за действуещего главу государства Анджея Дуду готовы проголосовать 51,14% респондентов. Таким образом, он с незначительным отрывом опережает оппонента Рафала Тшасковського, свидетельствует опрос службы Pollster для программы Wiadomo'sci польского телеканала TVP1.

В исследовании с 30 июня по 1 июля приняли участие 1018 человек.

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.

Напомним, в первом туре Дуда набрал 43,5% голосов. Мэр Варшавы оказался вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, Выборы, президент, опрос, Анджей Дуда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь