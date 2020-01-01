Индия купит у России истребители МиГ-29 на $1 млрд

В Индии одобрили модернизацию различного армейского вооружения на общую сумму более $5,1 млрд.

Совет по оборонным закупкам Индии утвердил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся у ВВС страны 59 таких истребителей. Сумму сделки составит $984 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Индии в четверг, 2 июля.

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ. В то время как закупка и модернизация МиГ-29 из России, по оценкам, обойдется в 74,1 млрд рупий ($984 млн), Су-30 МКИ будет закуплен у Hindustan Aeronautics Limited по ориентировочной стоимости в 107,3 млрд рупий ($1,42 млрд)", – говорится в заявлении.

Всего в ходе заседания совет по оборонным закупкам одобрил модернизацию вооружения армии Индии на сумму приблизительно в 389 млрд рупий ($5,1 млрд).

Напомним, в Индии часто происходят инциденты с российскими военными самолетами. В мае нынешнего года в провинции Пенджаб потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

А в ноябре 2019 года в Индии разбился самолет МиГ-29К. Тогда утверждалось, что он столкнулся при взлете со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя и падению. Экипаж выжил.

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