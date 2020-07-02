Автобус, в котором ехали 40 граждан Украины, столкнулся с грузовиком. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

В Польше автобус, перевозивший 40 украинцев, попал в ДТП, в результате 16 граждан Украины пострадали. Об этом со ссылкой на генконсульство Украины в Кракове пишет Укринформ в четверг, 2 июля.

"На автодороге №1 вблизи города Богуславице Ченстоховского уезда Силезского воеводства произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса украинского перевозчика. В нем находилось около 40 граждан Украины. В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии", - передают в консульстве.

Отмечается, что среди пострадавших детей нет. Пострадавших доставили в больницы вертолетами.

Сейчас генконсульство находится в оперативном контакте с пожарными, полицией и спасательными службами. Всем лицам, которые не нуждаются в медицинской помощи, предоставлено всяческую иную помощь, их временно расселили в гостиницах.

По предварительной информации, автобус направлялся из Тернопольской области в направлении Варшавы.

Cмотрите фотогалерею: В ДТП в Польше пострадали 16 украинцев

Напомним, что ранее в Ровно сотрудница полиции сбила двух пешеходов. За рулем автомобиля Nissan находилась майор полиции Алла Вертелецкая, утверждают местные СМИ.

Также сообщалось, что в Одессе водитель BMW сбил копа и протащил его 100 метров на капоте. Водитель пытался скрыться, но его автомобиль остановился из-за затора, созданного другими машинами.

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