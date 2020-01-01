Конфискат. Британия не отдает золото Венесуэлы

Высокий суд Великобритании постановил отказать правительству Венесуэлы в доступе к золотым слиткам из венесуэльского золотого запаса, хранящегося в Банке Англии.

У Венесуэлы есть золото. Много золота в Банке Англии – 31 тонна. Но страна не может этими запасами воспользоваться. Все из-за существования в Венесуэле двух правительств и международных споров из-за этого.

Корреспондент.netразбирался в детективной истории.

Золото Венесуэлы в Лондоне

Банк Англии - второе по величине в мире хранилище золотых запасов разных стран после Федерального резерва США в Нью-Йорке, в нем размещено около 400 золотых слитков.

За всю 320-летнюю историю Банка Англии не было ни одного случая кражи золота или взлома помещения. Центральные банки многих стран предпочитают хранить свои золотые запасы в проверенных хранилищах на нейтральной территории.

Обычно процедура выдачи золота обратно проста, если получатель не вызывает у хранящей его стороны никаких сомнений. Трудности могут возникнуть в случае политических изменений, подобных тем, что произошли в Венесуэле.

В мае 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбрался на второй шестилетний срок в ходе крайне противоречивых выборов, которые бойкотировали большинство оппозиционных партий.

Его переизбрание не было признано Национальной ассамблеей страны, в которой на тот момент большинство парламентариев представляли оппозицию. Парламент назвал Мадуро узурпатором и постановил, что должность президента страны остается вакантной.

Согласно конституции Венесуэлы, в случае вакуума власти временное исполнение президентских полномочий переходит к главе Национальной ассамблеи, которым в тот момент был Хуан Гуайдо.

Легитимность правления Гуайдо признали 50 стран, включая США и Великобританию. Китай и Россия поддержали Мадуро, заявив, что он остается конституционным главой государства.

Николас Мадуро остался в президентском дворце, ему подчиняются армия, полиция, Верховный суд, избирательная комиссия, а также ряд других важных государственных структур.

Почему не отдают?

Правительство Мадуро пыталось забрать из Банка Англии золото на сумму 1 млрд долларов, объясняя это необходимостью потратить эту сумму на борьбу с эпидемией коронавируса в Венесуэле. Получив отказ, команда Мадуро обратилась в ООН с просьбой выступить посредником и в мае подала судебный иск с требованием передать слитки Продовольственной программе ООН.

Но Высокий суд Великобритании постановил отказать правительству Венесуэлы в доступе к золотым слиткам из венесуэльского золотого запаса, хранящегося в Банке Англии. В решении суда объясняется, что Британия признает легитимным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, а не президента Николаса Мадуро.

Адвокаты Центробанка Венесуэлы обещают обжаловать решение Высокого суда. По словам одного из них, из заключения суда следует, что Британия не признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы де-юре, но признает де-факто. В Каракасе работает британская дипломатическая миссия, отметил адвокат, а в Лондоне Венесуэлу представляет посол, назначенный Мадуро.

К тому же, заявляют адвокаты Центробанка, британский суд полностью проигнорировал реальное положение дел в Венесуэле, а оно таково, что все административные структуры и министерства подчиняются правительству Мадуро.

Очень нужны деньги

По словам экспертов, сложившаяся ситуация - большой удар для Мадуро и его команды. Они испытывают серьезные финансовые трудности из-за действующих в отношении Венесуэлы международных санкций.

Экономика страны переживает глубокий кризис, в условиях которого продажа золота остается одним из немногих способов поддержать основные нужды жителей. В 2019 году Венесуэла столкнулась с рекордной инфляцией - 800 тысяч процентов, страну покинули 4,8 миллионов человек.

Власти страны говорят, что причина всех проблем - санкции, но западные страны считают, что в распаде экономики виноват режим Мадуро, который крайне неэффективно управляет страной и пронизан коррупцией. В марте власти США заявили, что Мадуро виновен в контрабанде наркотиков, и предложили 15 млн долларов за информацию, которая поможет его арестовать.

Сейчас ко всем проблемам прибавился коронавирус, хотя пока, согласно официальным данным, заболевших и умерших в Венесуэле немного: зафиксировано около 750 случаев Covid-19 и 10 летальных исходов. Однако местные медики предупреждают, что, если инфекция начнет распространяться, и так слабая система здравоохранения не выдержит нагрузки.

С марта в стране объявлено чрезвычайное положение и введены карантинные ограничения.

Мадуро пытался продать золото через Турцию. Примерно 2 тонны золота из золотых запасов Венесуэлы было выставлено на торги в Турции в марте 2020 года, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центробанка. Золото пытались продать со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой, но попытка не увенчалась успехом.

Золотые слитки, которые пыталась продать Венесуэла, почти наверняка попали в страну из США в 1940-е годы в счет оплаты нефти, поставленной из Венесуэлы в период Второй мировой войны.