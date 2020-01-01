В Британии полиция поймала 746 преступников через интернет

У задержанных изъяты наличные на 54 миллиона фунтов стерлингов, 77 единиц огнестрельного оружия и более двух тонн наркотиков.

Взлом секретного чата, который использовался для торговли оружием и наркотиками, позволил британской полиции арестовать 746 человек, подозреваемых в принадлежности к организованным преступным группам. Об этом сообщило Национальное криминальное агентство Великобритании.

По его данным, в ходе операции под названием Venetic ликвидирована преступная организация, изъяты наличные на 54 миллиона фунтов стерлингов, 77 единиц огнестрельного оружия и более двух тонн наркотиков.

Напомним, в Южной Англии, в городе Суиндон, грабителя арестовали после того, как он сам позвонил спасателям с просьбой снять его с окна чужого дома. Убежать самостоятельно с места преступления 53-летний мужчина не мог, так как застрял ногой в оконной раме.

Как сообщалось, британский пару, выигравшую в лотерею 101 миллион фунтов стерлингов, ограбили в собственном доме . Злоумышленники ударили в лицо 56-летнего Дэвида, а 52-летнюю Анджелу связали кабелем.

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