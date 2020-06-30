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На видео сняли, как орел выхватил акулу из моря

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Очевидцы сняли на видео, как в США на пляже орел схватил когтями акулу и поднялся с ней в воздух.

В США в городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, орел схватил акулу и взлетел с ней в воздух. Видео опубликовано в Twitter.

"Кто-нибудь знает, что это за птица и держит ли она акулу?", - подписано видео.

На кадрах ролика видно, как орел летит, держа в когтях небольшую акулу. Птица пролетела над пляжем, акула во время полета пыталась вырваться.

Напомним, в сети появилось снятое очевидцем зрелищное видео охоты стаи птиц на косяк рыбы в канадском Ньюфаундленде.

Ранее сообщалось, что гигантская пелагическая большеротая акула запуталась в сетях в Токийском заливе в Японии.

 

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Теги: США, птицы, видео, акула
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Источник: korrespondent.net

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