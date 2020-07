На видео сняли, как орел выхватил акулу из моря

В США в городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, орел схватил акулу и взлетел с ней в воздух. Видео опубликовано в Twitter.

"Кто-нибудь знает, что это за птица и держит ли она акулу?", - подписано видео.

На кадрах ролика видно, как орел летит, держа в когтях небольшую акулу. Птица пролетела над пляжем, акула во время полета пыталась вырваться.

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7