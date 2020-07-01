MH17: адвокаты россиянина получат доступ к обломкам самолета

Также еще один запрос будет направлен в Соединенные Штаты по спутниковым снимкам, на которых, как считается, видно запуск ракеты.

Адвокаты россиянина Олега Пулатова, обвиняемого по делу MH17, получили от суда разрешение осмотреть обломки авиалайнера. Об этом сообщили в пресс-службе суда в Нидерландах по итогам заседания 3 июля, передает Европейская правда.

Так, суд разрешил защите Пулатова получить доступ и осмотреть реконструкцию MH17 со своим экспертом и оценить повреждения.

Суд также решил, что еще один запрос будет направлен в Соединенные Штаты по спутниковым снимкам, на которых, как считается, видно запуск ракеты. Суд отметил, что последний запрос на эти изображения был в 2016 году и теперь необходим повторный, поскольку в суде началась экспертиза.

Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении убытков.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил прошение адвокатов подозреваемого Олега Пулатова и постановил изучить все сценарии катастрофы МН17.

Ранее нидерландская прокуратура представила доказательства того, что Boeing-777 над Донбассом сбили сепаратисты из ЗРК Бук.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet