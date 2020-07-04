В КНДР заявили, что не нуждаются в переговорах с США

В Северной Корее считают, что Трамп рассматривает диалог с Пхеньяном лишь с целью урегулирования внутренних проблем в Соединенных Штатах.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп в Сингапуре в 2018 году

Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США. Соответствующее сообщение в субботу, 4 июля, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Первый заместитель главы МИД КНДР указала, что Вашингтон рассматривает диалог с Пхеньяном лишь с целью урегулирования внутренних проблем в Соединенных Штатах.

"Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса", - приводит ЦТАК заявление Чве Сон Хи.

Высокопоставленный дипломат добавила, что КНДР составила более детальный "стратегический набор мер для реагирования на долгосрочные угрозы со стороны США", не уточнив, о каких решениях идет речь.

Напомним, в июне в МИД КНДР заявили, что на данный момент отношения США и Северной Кореи безнадежны.

Также сообщалось, что Трамп продлил санкции против Северной Кореи. Меры направлены на предотвращение распространения КНДР оружия массового уничтожения и средств его доставки.

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