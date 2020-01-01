Трамп обратился к американцам по случаю Дня независимости

В последние месяцы американский народ, несомненно, пережил немало испытаний, говорится в послании.

По случаю празднования 244-й годовщины Дня независимости США президент Дональд Трамп обратился к нации, подчеркнув, что Соединенные Штаты остаются образцом соблюдения свобод и возможностей для людей. Текст обращения президента опубликован на сайте Белого дома.

"Наши отцы-основатели начали американский эксперимент, который отстаивал свободу и демократию в борьбе против тирании и монархии. Через 244 года принципы, изложенные в Декларации независимости, продолжают направлять нашу нацию вперед и хранить ее авторитет маяка свободы, процветания и возможностей для всех", - подчеркнул Трамп.

В связи с этим он подчеркнул, что в течение последних месяцев "американский дух, бесспорно, прошел через испытания многих вызовов". И несмотря на все неприятности, Соединенные Штаты пережили несколько величественных моментов триумфа, отметил президент.

"Вместе мы должны гарантировать, что придерживаемся идеалов нашей Декларации независимости и делаем все возможное для защиты и сохранения свобод, которые делают нашу страну величайшей в мире", - отметил президент США.

"Первая леди и я желаем каждому американцу счастливого и благословенного 4-го июля и с гордостью присоединяемся к вам в праздновании дня рождения нашей великой страны. Пусть Господь благословит Соединенные Штаты Америки!" – закончил послание Трамп.

Ранее власти наиболее густонаселенного округа в штате Флорида ввели комендантский час накануне выходных в День независимости, отмечаемый в субботу, 4 июля.

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