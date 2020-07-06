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Непогода в Японии: погибли не менее 40 человек

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Обильные осадки привели к разливу рек и сходу оползней. На данный момент официально подтверждены 24 летальных исхода и 16 клинических смертей.
В Японии растет число жертв непогоды
В Японии растет число жертв непогоды
На японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил телеканал NHK.
 
Отмечается, что официально подтверждена смерть 24 человек. Еще 16 находятся в так называемом состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, которую имеют право диагностировать только медицинские работники).
 
Среди погибших 14 человек проживали в доме престарелых в префектуре Кумамото, который оказался затопленным.
 
Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.
 
От последствий стихии наиболее пострадала префектура Кумамото, где подтоплены порядка 1000 гектаров. Разливы рек и оползни привели к обрыву линий электропередач, без света остаются 4,7 тысячи домов.
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тысяч военнослужащих, которые оказывают поддержку местным спасателям.
 

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Теги: Япония, фото, наводнение, жертвы, оползень, дожди, наводнения, ливень, непогода
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Источник: korrespondent.net

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