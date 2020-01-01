Опубликовано видео с места крушения частного Ми-2

Вертолет упал возле водоема в Ростовской области, один человек погиб, еще один пострадал. Вертолет получил сильные повреждения.

В Ростовской области РФ разбился частный вертолет Ми-2, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости в Телеграм-канале.

Опубликованы кадры с места аварии частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал.

На кадрах ролика видно, как спасатели подходят к упавшему у берега водоема вертолету. Видны сильные повреждения вертолета. Недалеко от места происшествия находятся аварийно-спасательные машины.

Напомним, в Польше разбился вертолет, погибли два человека. Инцидент произошел возле города Стшегом в Нижней Силезии.

Ранее сообщалось, что в Мексике самолет загорелся при посадке на трассу. Пилот скрылся с места ЧП. Предположительно, самолетом перевозили наркотики.

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