Опубликовано видео с места крушения частного Ми-2
В Ростовской области РФ разбился частный вертолет Ми-2, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости в Телеграм-канале.
Опубликованы кадры с места аварии частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал.
На кадрах ролика видно, как спасатели подходят к упавшему у берега водоема вертолету. Видны сильные повреждения вертолета. Недалеко от места происшествия находятся аварийно-спасательные машины.
Напомним, в Польше разбился вертолет, погибли два человека. Инцидент произошел возле города Стшегом в Нижней Силезии.
Ранее сообщалось, что в Мексике самолет загорелся при посадке на трассу. Пилот скрылся с места ЧП. Предположительно, самолетом перевозили наркотики.
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