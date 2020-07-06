Знаменитый композитор скончался на 92 году жизни. Он составил собственный некролог, в котором написал, как хочет быть похороненным и признался в любви жене.

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе написал собственный некролог, который семья собирается направить во все газеты, заявил друг семьи и адвокат Джорджо Ассумма, сообщает La Stampa.

"Я сообщаю об этом всем своим друзьям, тем, что находились всегда рядом, и тем, кто далеко, всем шлю прощальный привет", - написано в тексте под названием "Эннио Морриконе умер".

Композитор также подчеркнул, что желает быть погребенным в узком кругу, поскольку не хочет никому доставлять неудобства.

В записке Морриконе признается в любви своей жене Марии и перечисляет своих сестер, детей и внуков.

"Надеюсь, они понимают, как я их любил. Наиболее тяжело прощаться с моей женой Марией", - говорится в послании.

Джорджо Ассумма показывает некролог. La Stampa

Эннио Морриконе скончался в ночь на понедельник в больнице в Риме, куда был госпитализирован с переломом шейки бедра после падения. Как заявил Джорджо Ассумма, знаменитость "ушел в умиротворении в окружении близких".

Морриконе был 91 год.

Композитор является автором более 400 саундтреков для кино и телевидения.

Он написал музыку к фильмам Хороший, плохой, злой, Однажды на Диком Западе, Профессионал, Неприкасаемые, Джанго Освобожденный, Омерзительная восьмерка и многие другие.

Напомним, что умер звезда фильма Одиннадцать друзей Оушена. Легенда Голливуда скончался от естественных причин у себя дома в Калифорнии. Ему шел 99 год.

Также Korrespondent.net писал, что скончался актер из фильма Зловещие мертвецы.

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