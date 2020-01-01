В деле МН17 могут появиться новые участники

Инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников в крушении самолета.

Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ

Нидерланды планируют привлечь другие страны к процессу против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в деле о сбитом пассажирском самолете рейса МН17, сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов. Об этом, в пятницу, 10 июля, сообщает Укринформ.

В частности, к судебному процессу могут быть привлечены государства, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

“Нидерландская сторона рассматривает возможность присоединения других государств к этому процессу. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате сбития самолета”, - подчеркнул Ченцов.

По его словам, целесообразность присоединения Украины к инициированному делу будет приниматься с учетом, в частности, рассмотрения дела “Украина против РФ” в Международном суде ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.

Напомним, пассажирский Boeing-777 рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все люди на борту - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Ранее в РФ заявили, что рейс МН17 был сбит в 2014 над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.

Как ранее сообщили в Нидерландах, иск голландского правительства приобщат к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.

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