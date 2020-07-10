Барбадос ввел специальные визы для тех, кто на “удаленке”

Таким образом правительство хочет привлечь работающих путешественников и уменьшить экономические последствия пандемии.

Правительство Барбадоса, 40% ВВП которого составляет доход от туризма, планирует выдавать Barbados Welcome Stamp - визу, которая даст возможность иностранным туристам жить и работать на острове целый год. Об этом пишет CNBC.

“Необязательно оставаться в Европе, США или Латинской Америке, ведь можно поселиться на острове и работать удаленно в течение 12 месяцев”, - заявила премьер-министр Барбадоса Миа Мотли.

Сообщается, что виза будет доступна для жителей всех стран. Однако прибывшим на Барбадос будет необходимо предоставить справку об отсутствии COVID-19. Турист, который летит из страны с высоким уровнем инфицирования - более десяти тысяч заболевших за последнюю неделю, он должен будет показать результаты теста на отсутствие Covid-19, полученные не менее чем за 72 часа до прибытия. Люди из стран с низким уровнем заражения - менее 100 новых заболевших за последние семь дней, смогут сделать справку за неделю до вылета.

Путешественникам, которые не смогут сделать справку до вылета, будет предложено пройти тест на коронавирус на Барбадосе, но тогда нужно будет соблюдать двухдневный карантин, пока готовятся результаты. Все прибывающие на остров туристы должны носить маски в общественных местах.

По данным университета Джона Хопкинса, ситуация с коронавирусом на Барбадосе не была критичной - 98 подтвержденных случаев заражения и 7 смертей.

Остров возобновит международное авиасообщение с 12 июля.

Напомним, в США открылась творческая вакансия с проживанием на территории кладбища.

Также сообщалось, что в Швеции появилась вакансия, где не надо работать. Также Корреспондент писал о том, что была открыта вакансия путешественника за $2,5 тысячи в неделю.

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