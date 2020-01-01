Возросло число жертв камнепада в Австрии

Ранее сообщалось о двух погибших и семи пострадавших при обвале камней в ущелье Бэреншютцкламм у водопадов.

В Австрии число погибших при обвале камней возросло до трех человек ORF

В Австрии спасатели обнаружили тело третьего человека, погибшего в результате обвала камней в ущелье на юго-востоке страны. Таким образом общее число жертв обвала камней в ущелье на юге страны увеличилось до трех человек. Об этом, в пятницу, 10 июля, сообщает телерадиокомпания ORF.

"Накануне вечером в полицию обратились двое мужчин и сообщили, что их 30-летний сосед из Словакии ушел в поход в ущелье у водопадов Бэреншютцкламм и с тех пор связь с ним была потеряна", - рассказал глава Альпийской полиции Герхард Ригльтхальнер.

После этого Альпийская полиция и сотрудники горно-спасательной службы начали его поиски. В ночь на пятницу тело мужчины было найдено в глубокой заводи.

Таким образом, общее число пострадавших возросло до девяти. Восемь из них являются гражданами Австрии, один приехал в страну из Венгрии.

Ранее сообщалось, что в горах земли Штирия в Австрии произошел камнепад, в результате которого погибли два человека и еще семеро пострадали.

Напомним, что в Альпах погибли горнолыжники. Службы спасения Франции зарегистрировали два несчастных случая, которые привели к гибели людей, во французских Альпах.

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