Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России через 60 лет выяснили причину загадочной гибели туристов

Комментариев: 6
Все телесные повреждения погибших туристов характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, попавших в лавину.
На месте гибели группы установлена мемориальная табличка
На месте гибели группы установлена мемориальная табличка
Oblgazeta.ru
Причиной гибели группы из девяти туристов (группа Игоря Дятлова) в Свердловской области в 1959 году стал сход снежной лавины. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков на пресс-конференции в Москве.
 
 
"Все телесные повреждения погибших туристов характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину", - сказал он.
 
По словам Курьякова, в ходе проверки был проведен сравнительный анализ травм всех туристов. Все они, кроме Александра Золотарева, Людмилы Дубининой и Николая Тибо-Бриньоля, погибли от переохлаждения. Так, Курьяков отметил, что у Золотарева были сломаны ребра.
 
"Если сверху, со всех сторон, давил снег (три-четыре метра снега, это примерно полтонны снега), то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были", - отметил представитель Генпрокуратуры. По его словам, это позволило сделать вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы.
 
"С точки зрения государственного органа, проверка завершена, к выводам она пришла, и по этим выводам приняты меры. Формально это финал. Вопрос закрыт", - заявил представитель Генпрокуратуры.
 
Уральский федеральный университет рекомендовал туристам отказаться от экспедиций на перевал Дятлова. "Учитывая результаты экспертизы, возможную опасность склона и климатические особенности местности, университет рекомендует туристам воздержаться от походов к обследованной территории", - заявили в вузе.
 
Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был студент пятого курса Игорь Дятлов.
 
Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.
 
Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.
 
Отсутствие в постановлении о закрытии уголовного дела 1959 года точной причины смерти туристов, найденные на некоторых образцах их одежды следы радиации, рассказы манси об "огненных шарах" в небе в феврале 1959 года, слухи о секретности дела — все это привело к большому числу домыслов о гибели группы.
 
Авторы документального фильма, показанного в 2014 году на телеканале Discovery Channel, предположили, что туристов убил снежный человек.
 
Частично по мотивам происшествия в 2013 году снят фильм-триллер американского режиссера Ренни Харлина Тайна перевала Дятлова.
 
Как соощалось ранее, в горах земли Штирия в Австрии произошел камнепад, в результате которого погибли два человека и еще семеро пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, туризм, туристы, горы, расследование, следствие, Урал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
ЗовПрироды    11.07.2020, 20:04
Оценка:  0
ЗовПрироды
Опять ватников разводят как последних лохов.
ThaiFever    11.07.2020, 22:51
Оценка:  -1
ThaiFever
Да дэбил , скажи свою версию , полковники КГБ их убили , так мудак ?
Vodavozz    11.07.2020, 18:12
Оценка:  -14
Vodavozz
Радостно...А вот мы уже более 6 лет не можем выяснить кто именно из"патриотов"замочил на майдане западленских"туристов", которых очень многие называют Неместной Скотней...Но время ещё есть. :-)
Брюква_и_Клюква    11.07.2020, 18:26
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Чего тебе, радостно, дебил? Твои комсомольцы зажмурились от паленого алкоголя. И тебя это ждет.
Lopata_Alex    11.07.2020, 19:20
Оценка:  +5
Lopata_Alex
Какая то херня завалила Алкашей возле горы Отортен. Лавиной не пахнет. Наебуют народ!!!!!
Рюсские- Алкоголики и быдло конченное!!!!!!
ThaiFever    11.07.2020, 22:56
Оценка:  0
ThaiFever
Ага и 2 украинца ( биографию сам прочитаешь) Кривонищенко и Дорошенко, , тоже от паленки ? Ведь скаклы не пьют паленку как эти там оказались и выпили паленку ?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь