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В Кремле сказали, как отреагируют на выход Украины из "Минска"

Комментариев: 10
Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к возможному выходу Украины из "минского процесса".
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
wikimedia.org

Кремль к возможному выходу Украины из Минских соглашений, но такое решение никому “не понравится“. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

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Так, на вопрос журналист, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил:

“В данном случае насильно мил не будешь“. Но подобный шаг Украины “очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве“.

Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Резников считает, что Минские соглашения устарели. По его мнению, Украине нужен пересмотр “Минска“ и новые союзники.

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Теги: Минские соглашения, Песков, Россия, конфликт на Донбассе
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Комментариев (10)
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Pepsomen    12.07.2020, 15:23
Оценка:  0
Pepsomen
Снова толсто.Я в Украине живу и являюсь гражданином Украины.Просто я против насилия,в первую очередь,госпереворотов и гражданских воин.
Pepsomen    12.07.2020, 15:03
Оценка:  -2
Pepsomen
Если же Россия в вопросе Донбасса пойдёт на принцип и отвергнет все компромиссы,то не исключены поставки ею на Донбасс дальнобойных САУ и РСЗО вместе с образцами тактического ОМП.И тогда вернуть Донбасс силой 100% не получится.Ибо просто некому будет его возвращать.Мёртвые не двигаются.
PINKIPAU    12.07.2020, 15:06
Оценка:  +1
PINKIPAU
Да ты сынок стратег. Диванный бронекопытный бурят подводник. Пороху не нюхал))).
zurbuk    12.07.2020, 15:25
Оценка:  -1
zurbuk
Учитывая что показывает российское ракетостроение протон,с-400,панцирь. В первую очередь россии, следует самой боятся своего оружия. Если учесть что ракетами управляют такие интеллектуалы как ты, то боятся должны жители Воронежа.
Pepsomen    12.07.2020, 14:46
Оценка:  -1
Pepsomen
Поставки огромного количества оборонительного вооружения(в первую очередь ПТРК,ПЗРК и РСЗО),а также огромного количества противотанковых и противопехотных мин,обязательно поспособствуют пересмотру опрометчивой позиции наших властей что Донбасс,в нарушение всех соглашений,можно вернуть силой.
PINKIPAU    12.07.2020, 15:04
Оценка:  -1
PINKIPAU
Противопехотные мины запрещены Оттавским договором. Украина-ратифицировала. Вы-ублюдочная Российская Федерация-нет.
PINKIPAU    12.07.2020, 14:33
Оценка:  -1
PINKIPAU
Кстати, большинство русских ненавидит Путина. Почему ? Он не добил Украину в 2014, получил санкции и ухудшил материальное состояние граждан. Этого ему не могут простить. Русские жрут Доширак-аналог Мивины, выпить не за что.
PINKIPAU    12.07.2020, 14:35
Оценка:  -1
PINKIPAU
К осени начнут сносить действующую власть. Уже никакие басни Киселева-Соловьева не могут заглушить чувство голода.
Pepsomen    12.07.2020, 14:50
Оценка:  -2
Pepsomen
Большинство росийских фанов Поросёнка Пэдро и США,действительно ненавидит Путина.А подавляющее большинство здравомыслящих россиян Путину доверяют,что и было подтверждено 1 июля.Обнови темники,"патриот".Х ехехе!
Michael2811    12.07.2020, 15:20
Оценка:  +1
Michael2811
Какие басни???? Ты скажи по какой цене Украина у Польши сало покупает????
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