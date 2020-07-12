В Кремле сказали, как отреагируют на выход Украины из "Минска"

Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к возможному выходу Украины из "минского процесса".

Кремль к возможному выходу Украины из Минских соглашений, но такое решение никому “не понравится“. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

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Так, на вопрос журналист, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил:

“В данном случае насильно мил не будешь“. Но подобный шаг Украины “очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве“.

Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Резников считает, что Минские соглашения устарели. По его мнению, Украине нужен пересмотр “Минска“ и новые союзники.