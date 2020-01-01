Кремль упрекнул Киев в бездействии по Донбассу

Представители украинского руководства все чаще и более настойчиво говорят о том, что Минские договоренности нужно менять, отметил Дмитрий Песков.

Официальный Киев как ничего не делал, так и не делает для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия-1, обнародованном в воскресенье, 12 июля.

"Время, к сожалению, не меняет ничего. На минувшей неделе на оперативном совещании Совета безопасности, который провел президент (Владимир Путин – ред.), затрагивалась и ситуация на юго-востоке Украины, имеется в виду процесс урегулирования, и выражалось абсолютное разочарование в связи с тем, что какая-то динамика отсутствует, отсутствует абсолютно. Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает", – сообщил Песков.

Он отметил, что представители украинского руководства все чаще и более настойчиво говорят о том, что Минские договоренности нужно менять.

"Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем", – отметил представитель Песков, уточнив, что "каких-то опровержений этих тезисов пока не последовало". Поэтому остается "огромное количество вопросов".

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

Если такое произойдет, "мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс", и создать новую базу в виде нового документа "будет чрезвычайно сложно", пояснил пресс-секретарь президента.

"Для выработки какого-либо альтернативного документа будет необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик, – добавил он. – А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом получается какой-то замкнутый круг".

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Напомним, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на заседании контактной группы Киев отказался от договоренностей, достигнутых на встрече политсоветников в Берлине.

При этом ранее украинская сторона потребовала от России объяснений о том, означает ли заявление представителя в ТКГ Бориса Грызлова, что РФ намерена выйти из Минских соглашений.

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