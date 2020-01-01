В Польше отметили высокую явку избирателей на выборах

В Мазовецком воеводстве на востоке страны зафиксировали самую высокую явку, наименьшая явка - в Опольском воеводстве.

Явка приведена на 13:00 по киевскому времени

В Польше во втором туре президентских выборов зафиксировали высокую явку избирателей. Об этом сообщает Укринформ.

По состоянию на 13:00 (по киевскому времени) в выборах приняли участие 24,73% избирателей, что составляет более 7,2 млн человек.

"Выдано 7 млн 209 тыс. 052 бюллетени, что составляет 24,73% от общего количества лиц, имеющих право голосовать", - сообщил председатель Государственной избирательной комиссии РП Сильвестр Марциняк.

Явка оказалась на более 0,6%, или около 100 тыс. человек выше, чем во время первого тура выборов 28 июня.

Больше всего избирателей пришли на участки в Мазовецком воеводстве (26,92%) на востоке страны, наименьшая явка - в Опольском воеводстве (23,36%) на западе. Среди крупных городов самая высокая явка в Варшаве (28,72%), самая низкая - в Гданьске (21,37%).

Очень высокая явка наблюдается среди польских избирателей за рубежом. В частности, очереди на участки наблюдаются в Чехии, Венгрии, Хорватии и других странах.

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