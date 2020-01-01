Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше отметили высокую явку избирателей на выборах

Комментариев: 0
В Мазовецком воеводстве на востоке страны зафиксировали самую высокую явку, наименьшая явка - в Опольском воеводстве.
Явка приведена на 13:00 по киевскому времени
Явка приведена на 13:00 по киевскому времени
 
В Польше во втором туре президентских выборов зафиксировали высокую явку избирателей. Об этом сообщает Укринформ.
По состоянию на 13:00 (по киевскому времени) в выборах приняли участие 24,73% избирателей, что составляет более 7,2 млн человек.
 
"Выдано 7 млн 209 тыс. 052 бюллетени, что составляет 24,73% от общего количества лиц, имеющих право голосовать", - сообщил председатель Государственной избирательной комиссии РП Сильвестр Марциняк.
 
Явка оказалась на более 0,6%, или около 100 тыс. человек выше, чем во время первого тура выборов 28 июня.
 
Больше всего избирателей пришли на участки в Мазовецком воеводстве (26,92%) на востоке страны, наименьшая явка - в Опольском воеводстве (23,36%) на западе. Среди крупных городов самая высокая явка в Варшаве (28,72%), самая низкая - в Гданьске (21,37%).
 
Очень высокая явка наблюдается среди польских избирателей за рубежом. В частности, очереди на участки наблюдаются в Чехии, Венгрии, Хорватии и других странах.
 
Напомним, в воскресенье, 12 июля, в Польше началось голосование во втором туре президентских выборов.
 
Как сообщалось, 28 июня действующий президент Анджей Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, Выборы, явка избирателей, Анджей Дуда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь