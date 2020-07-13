Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премьер Армении обвинил Азербайджан в провокации

Комментариев: 1
Никол Пашинян выразил обеспокоенность действиями Турции, которые, по его словам, направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.
Никол Пашинян обвиняет Азербайджан в провокационных действиях
Никол Пашинян обвиняет Азербайджан в провокационных действиях

Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за дестабилизацию обстановки в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании правительства, сообщает ТАСС в понедельник, 13 июля.

"Вчера азербайджанские ВС прибегли к провокационным действиям и атаковали наши позиции в направлении села Мовсес (Тавушская область Армении – ред.). Сегодня утром эти действия возобновились. Таким образом, военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за дестабилизацию в регионе", – сказал премьер.

Пашинян также выразил обеспокоенность действиями Турции, которые, по его словам, направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

"Это лучшим образом отражено в заявлении МИД Турции, где ведомство выражает полную поддержку действиям Азербайджана", – добавил он.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе заседания правительства отметил, что внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте с международными партнерами, в том числе странами-членами ОДКБ.

Пресс-служба Минобороны Армении в понедельник сообщила, что в результате очередного обстрела двое полицейских получили ранения на границе с Азербайджаном.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Так, по версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь Армения заявила, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор. Погибли двое военнослужащих азербайджанской армии и пятеро получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Армения, Азербайджан, Карабах, премьер-министр, провокации, провокация, обстрел, нагорный карабах, война в Нагорном Карабахе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Виктор    13.07.2020, 12:32
Оценка:  0
Виктор
Хитровыеб анные армяне, вы признали аннексию Крыма законной на международном уровне вместе с еще четырьмя первобытными странами. Попросите у Крыма с рашин-педерашин помощи. Ничто на земле не проходит безследно.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь