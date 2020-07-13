Премьер Армении обвинил Азербайджан в провокации

Никол Пашинян выразил обеспокоенность действиями Турции, которые, по его словам, направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за дестабилизацию обстановки в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании правительства, сообщает ТАСС в понедельник, 13 июля.

"Вчера азербайджанские ВС прибегли к провокационным действиям и атаковали наши позиции в направлении села Мовсес (Тавушская область Армении – ред.). Сегодня утром эти действия возобновились. Таким образом, военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за дестабилизацию в регионе", – сказал премьер.

Пашинян также выразил обеспокоенность действиями Турции, которые, по его словам, направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

"Это лучшим образом отражено в заявлении МИД Турции, где ведомство выражает полную поддержку действиям Азербайджана", – добавил он.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе заседания правительства отметил, что внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте с международными партнерами, в том числе странами-членами ОДКБ.

Пресс-служба Минобороны Армении в понедельник сообщила, что в результате очередного обстрела двое полицейских получили ранения на границе с Азербайджаном.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Так, по версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь Армения заявила, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор. Погибли двое военнослужащих азербайджанской армии и пятеро получили ранения.

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