В США загоревшийся военный корабль дал осадку

На борту десантного корабля находится более 3 тысяч тонн топлива. Пожарные попытаются не допустить его возгорания.

В ходе операции по тушению пожара на борту американского универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего (Калифорния) произошла его осадка в связи с поступлением большого количества воды. Об этом сказал в ходе пресс-конференции контр-адмирал Филипп Собек, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 14 июля.

"Осадка корабля продолжается на фоне его полива водой, и мы следим за соответствующим балансом", – сказал командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит корабль.

Собек также указал, что в результате пожара пострадала надстройка на палубе авианесущего десантного корабля, в частности, мостик и мачта. По его словам, возгорание произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техника морской пехоты.

Контр-адмирал также сказал, что пожар уже распространился на другие отсеки корабля.

При этом с начала пожара пострадали 59 человек, в том числе 36 моряков и 23 гражданских лица. Пятеро из них остаются в местном госпитале.

Helicopters from Helicopter Sea Combat Squadron 3 combat a fire aboard the amphibious assault ship #USSBonhommeRichard (LHD 6). On the morning of July 12, a fire was reported aboard the ship while it was moored pier side at Naval Base San Diego. pic.twitter.com/CAzxhgw6Gh — U.S. Navy (@USNavy) July 13, 2020

Пожар на 255-метровом корабле продолжается уже более суток. В операции пожаротушения помимо пожарных судов, задействовано три вертолета.

Первое сообщение о пожаре на USS Bonhomme Richard поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье, 12 июля, (18:30 по Киеву). Точная причина возгорания пока неизвестна.

По словам Собека, что на борту десантного корабля находится более 3 тыс. тонн топлива. Но оно находится на более низкой палубе. Пожарные попытаются не допустить его возгорания.

Начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил, что пожар на корабле может продолжаться несколько дней, "когда дойдет до его ватерлинии".

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) находится на военно-морской базе в Сан-Диего для планового технического обслуживания.

На момент возникновения пожара на его борту находилось около 160 матросов и офицеров. Общая численность команды корабля составляет тысячу моряков.

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