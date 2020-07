В США загоревшийся военный корабль дал осадку

В ходе операции по тушению пожара на борту американского универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего (Калифорния) произошла его осадка в связи с поступлением большого количества воды. Об этом сказал в ходе пресс-конференции контр-адмирал Филипп Собек, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 14 июля.

"Осадка корабля продолжается на фоне его полива водой, и мы следим за соответствующим балансом", – сказал командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит корабль.

Собек также указал, что в результате пожара пострадала надстройка на палубе авианесущего десантного корабля, в частности, мостик и мачта. По его словам, возгорание произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техника морской пехоты.

Контр-адмирал также сказал, что пожар уже распространился на другие отсеки корабля.

При этом с начала пожара пострадали 59 человек, в том числе 36 моряков и 23 гражданских лица. Пятеро из них остаются в местном госпитале.

Helicopters from Helicopter Sea Combat Squadron 3 combat a fire aboard the amphibious assault ship #USSBonhommeRichard (LHD 6). On the morning of July 12, a fire was reported aboard the ship while it was moored pier side at Naval Base San Diego. pic.twitter.com/CAzxhgw6Gh