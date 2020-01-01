В Нью-Йорке злоумышленник ранил пятерых за 14 минут

В полиции сообщают, что неизвестный сознательно целился в пострадавших. Их госпитализировали.

В одном из районов Нью-Йорка, Бруклине, водитель автомобиля ранил по меньшей мере пять человек в течение 14 минут. Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере пять человек были подстреленные водителем автомобиля в Бруклине в понедельник ночью", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили, что выстрелы были осуществлены в различных локациях района, поэтому неизвестно, сколько всего может быть пострадавших.

Первой четыре выстрела в грудь получила 23-летняя местная жительница. Через 12 минут еще трое 19-летних мужчин получили по пуле в спину. За две минуты другой местный 19-летний мужчина получил пулю в спину, когда ехал на мопеде. Женщина, которая была на заднем сиденье транспортного средства, упала и получила травмы.

Все раненые находятся в местной больнице.

Неизвестный сознательно целился в этих лиц, говорят правоохранители. Сейчас продолжается розыск злоумышленника на белом седане.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Ред Блафф в Калифорнии.

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