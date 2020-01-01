Миллионеры просят обложить их "налогом на коронавирус"

Такую необычную инициативу богатые люди мира предложили для помощи в борьбе с коронавирусом.

Миллионеры по всему миру просят поднять им налоги и направить деньги на борьбу с коронавирусом. С такой инициативой более 80 богачей обратились в открытом письме Millionaires for humanity - Миллионеры за человечество.

Бизнесмены отметили, что они не водят машины скорой помощи, не заботятся о больных, но они могут помочь деньгами.

Также миллионеры отметили, что только благотворительные инициативы не способны справиться с проблемами, вызванными коронавирусом. Этим также должны заняться правительства стран.

Для этого богатые люди предлагают поднять им налоги для обеспечения систем безопасности, здравоохранения и других важных сейчас направлений.

В конце письма его авторы называют обложение богачей “налогом на коронавирус” Правильным и единственным выбором. Обращение подписала наследница Уолта Диснея - Эбигейл Дисней, американский бизнесмен Джерри Гринфилд, режиссер, Ричард Кертис и десятки других.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс пожертвовал миллионы долларов на борьбу с новым вирусом. Также Корреспондент писал о том, что немецкие ученые заявили о краткосрочном иммунитете к COVID-19.

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