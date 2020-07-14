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Посольство Украины одернуло сербского мэра

Комментариев: 2
Любые оценки выбора Майдана должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики, подчеркнули в посольстве.
Протесты в Белграде напомнили мэру Вождоваца об "украинском сценарии"
Протесты в Белграде напомнили мэру Вождоваца об "украинском сценарии"
youtube.com
 
Посольство Украины в Сербии удивлено высказываниями мэра сербского города Вождоваца Александра Савича об украинском сценарии, которым он прокомментировал беспорядки в Белграде. Об этом говорится в опубликованном заявлении посольства.
 
 
Отмечается, что Савич в негативном свете упомянул украинский сценарий, говоря о нынешних протестах в Сербии. 
 
Странно слышать критику в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию к ЕС, подчеркнули посольстве Украины.
 
Также отмечается, что любые оценки относительно этого выбора должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики.
 
Посольство заявило, что Украина никак не вмешивается во внутренние дела Сербии. Также назвали неприемлемым вмешательство иностранных политиков во внутренние дела Украины.
 
Напомним, на фоне не утихающих в Белграде уличных беспорядков президент Сербии Александар Вучич вечером 8 июля заявил о готовности пересмотреть решение о введении комендантского часа.

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Теги: Украина, протесты, Сербия, посольство, акции протеста, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Zukoxress    14.07.2020, 16:23
Оценка:  +2
Zukoxress
А что до оценок,то оценивать этот госпереворот имеют право абсолютно все.Так как это не запрещено ни одним нормативно-правовым актом.А что не запрещено то разрешено.
Zukoxress    14.07.2020, 16:20
Оценка:  +3
Zukoxress
Как гражданин Украины,считаю,что майдан-ничто иное как заранее спланированный и прекрасно осуществлённый антиконституционный государственный переворот,не имеющий ничего общего с мнением большинства народа.
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