Посольство Украины одернуло сербского мэра

Любые оценки выбора Майдана должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики, подчеркнули в посольстве.

Протесты в Белграде напомнили мэру Вождоваца об "украинском сценарии" youtube.com

Посольство Украины в Сербии удивлено высказываниями мэра сербского города Вождоваца Александра Савича об украинском сценарии, которым он прокомментировал беспорядки в Белграде. Об этом говорится в опубликованном заявлении посольства.

Отмечается, что Савич в негативном свете упомянул украинский сценарий, говоря о нынешних протестах в Сербии.

Странно слышать критику в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию к ЕС, подчеркнули посольстве Украины.

Также отмечается, что любые оценки относительно этого выбора должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики.

Посольство заявило, что Украина никак не вмешивается во внутренние дела Сербии. Также назвали неприемлемым вмешательство иностранных политиков во внутренние дела Украины.

Напомним, на фоне не утихающих в Белграде уличных беспорядков президент Сербии Александар Вучич вечером 8 июля заявил о готовности пересмотреть решение о введении комендантского часа.

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