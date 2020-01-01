В Норвегии неизвестный с ножом ранил трех человек

Нападения были совершены на улицах в разных точках города Сарпсборге, расположенном на юге страны.

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в ночь на 15 июля в городе Сарпсборге, что на юге Норвегии. Об этом, в среду, 15 июля, сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

Отмечается, что все жертвы являются женщинами. Одна из них скончалась в результате ранения, одна госпитализирована с тяжелыми ранениями, третья жертва нападавшего ранена в руку.

Полицейское управление на своей странице в Twitter сообщило, что задержан один подозреваемый в этих нападениях. Однако, по версии правоохранителей, преступников с ножом могло быть больше, поэтому жителей Сарпсборга призвали пока оставаться дома и не выходить на улицу.

Позднее полиция сообщила, что одна из пострадавших смогла узнать преступника, он был арестован. При этом сотрудники правопорядка подчеркивают, что преступник мог действовать не один и призывают жителей Сарпсборга оставаться дома.

Ранее в Киеве парень с ножом ранил двух 17-летних ребят, которые якобы громко разговаривали.

Напомним, 20 июня в английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения. Нападавший был задержан.

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